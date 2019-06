Non, je n’irai pas. C’est vers mon pays et ma patrie que j’irai.

C’est par ces mots aussi fermes qu’inattendus que Yitro compte bien mettre fin à l’échange que vient d’entamer avec lui son gendre Moïse.

Inattendus parce que rien ne laissait supposer que le prêtre de Midyan, lui qui il y a quelques mois à peine avait abandonné son respectable statut de chef spirituel de la nation midyanite pour rejoindre un peuple d’esclaves fraichement affranchis et errant dans le désert, refuserait de suivre Israël jusqu’au bout de son parcours!

Cela fait presqu’un an que les Hébreux campent aux pieds du Sinaï. Arrivés Roch Hodech Sivan , 6 semaines après être sortis d’Egypte, il leur faudra attendre plus de onze mois, jusqu’au 20 Iyar, pour voir enfin se lever la nuée, signe du départ tant attendu. Entre temps, ils auront entendu les 10 Paroles, dansé autour du Veau d’Or, reçu les secondes Tables, pris connaissance des termes de l’Alliance, construit un Mishkane, organisé 2 recensements, étudié les nouvelles lois, appris à se rassembler par tribus, sous leurs drapeaux, autour du Tabernacle. Durant toute cette période, Yitro était à leurs côtés, apportant son importante contribution à l’organisation du campement . Et comme me disait un de mes amis convertis « il fallait bien que ce soit un goy qui vienne mettre un peu d’ordre dans votre balagan! » C’est donc tout naturellement que Moïse va voir son beau-père et lui annonce l’imminent départ: « Nous partons vers l’endroit que Dieu nous a promis. Viens avec nous… » L’invitation aurait dû n’être qu’une formalité, le refus de Yitro va créer l’évènement! Moïse insiste: « ne nous laisse pas tomber! Tu connais notre situation et ton aide nous est précieuse. Mais le récit biblique nous laisse sur notre faim. La réaction de Yitro n’est pas mentionnée. On ne saura donc jamais s’il s’est laissé convaincre ou s’il s’est obstiné à rentrer chez lui. Toujours est-il que si on retrouvera bien la trace des enfants de Yitro près de Jéricho dans le livre des Juges, en revanche, on n’entendra plus jamais parler de lui. Pour Rachi et le Midrash, il se serait contenté de faire un aller-retour pour tenter de convertir le reste de sa famille. Mais il faut bien avouer que cette thèse est difficilement compatible avec le très tranché « c’est vers mon pays et ma patrie que j’irai! » qui sous-entend plutôt un retour définitif à la case départ et qui fait d’ailleurs irrémédiablement penser au fameux « quitte ton pays et ta patrie » d’Avraham. Sauf que le patriarche fit, lui, le trajet en sens inverse, ce qui le mènera vers la terre d’Israël!

Qu’est-ce qui peut bien motiver ce refus de poursuivre la route du peuple d’Israël jusqu’à sa terre? Notre homme est prêt à sacrifier statut et honneur pour embrasser la foi d’Israël et étudier sa Thora. D’ailleurs, pour Rabbi Elazar Hamodai, c’est précisément en ayant eu connaissance du don de la Thora qu’il se décida à rejoindre Israël. Mais dès qu’il s’agit de s’affirmer en tant que nation se dirigeant vers sa terre, Yitro se souvient qu’il en a déjà une, bien à lui. En d’autres termes, le plus sympathique non juif de l’histoire biblique a du mal avec la reconnaissance de la dimension nationale du peuple hébreu. Si le judaïsme est une religion, d’accord. Mais s’il prétend se définir comme une nation, c’est différent. Bien des siècles plus tard, un autre grand défenseur des Juifs l’exprimera dans une formule restée célèbre. Le 23 décembre 1789, le comte Stanislas de Clermont Tonnerre s’adresse à l’Assemblée: « il faut tout refuser aux Juifs en tant que nation et tout leur accorder comme individus ». Le deal est posé: si vous désirez que l’on vous traite avec bienveillance, sans discrimination, il vous faut renoncer à votre identité nationale et réduire le judaïsme à une simple « confession ». C’est ainsi que prit naissance le concept de citoyens français (ou allemands ou américains) de confession israélite, que les Juifs s’empressèrent d’adopter, tant leur soif d’égalité et leur besoin de sortir des ghettos physiques ou moraux dans lesquels on les parquait depuis si longtemps était grande!

Mais parallèlement au réveil national de la conscience juive au 20ème siècle, les philosémites se réconcilièrent progressivement avec la notion de nation juive. Si le cas de Balfour est le plus connu, il n’est pas le seul. Prenez Orde Wingate, par exemple. Arrivé en 1936 en Palestine avec la 5ème division britannique, ce capitaine écossais qui ne se séparait jamais de sa Bible, de son revolver et de sa fiasque de whisky, est d’emblée séduit par la cause sioniste. Alors que la révolte arabe devient de plus en plus menaçante, il parcourt le pays en relisant les prophéties bibliques et décide de recruter et de former quelques jeunes en corps d’élite de la Hagana. Les dirigeants de l’armée de défense semi-clandestine sont d’abord très sceptiques: a-t-on jamais vu un non juif soutenir avec une telle fougue notre cause nationale? « Mais pourquoi donc gaspillez-vous tant de temps et d’énergie à courtiser vos ennemis et dédaignez-vous l’aide d’un ami véritable? », lance-t-il un jour, furieux, à Moshé Sharett qui s’était lui aussi montré méfiant. Finalement les Juifs acceptent l’aide du bouillant capitaine. Si Yitro aida les Hébreux du désert à organiser leurs tribunaux, Wingate enseignera aux jeunes bâtisseurs d’Israël l’art des combats de commando. Ses « escadrons de la nuit » deviendront les futurs cadres du Palmah’. En 6 mois, il révolutionne la pensée militaire des défenseurs du Yichouv. Un de ses premiers cours est basé sur la tactique militaire de notre père Avraham, pendant l’attaque contre les 4 puissants rois qui avaient capturé Lot: en relisant avec eux le chapitre 14 de Béréchit, il conclut: « nous devons apprendre à attaquer la nuit, à utiliser des escouades légères et à exploiter au maximum l’effet de surprise. Avraham n’était pas seulement le chantre du monothéisme. Il fut aussi un excellent stratège militaire! » Le jeune Moshé Dayan est présent et retiendra la leçon.

Les défenseurs non juifs d’Israël ont parcouru un chemin énorme depuis l’époque de Yitro. Trump et ses millions d’électeurs évangélistes soutiennent la nation juive renaissante sur sa terre et dont Jérusalem est la capitale politique et religieuse, quelles que soient par ailleurs leurs arrière-pensées eschatologiques. L’antisémitisme racial du siècle précédent et la renaissance de l’Etat juif ont définitivement enterré le deal de Clermont Tonnerre. J’ai bon espoir que même les dirigeants du rabbinat français finiront bien par s’en rendre compte un jour…

Arrêtez-moi si je dis des bêtises….

Rav Elie Kling