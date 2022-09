Israël a nommé aujourd’hui Irit Lilian, ambassadrice à Ankara.

Cela faisait quatre ans qu’Israël n’était pas représenté diplomatiquement en Turquie. Cette nomination constitue une étape supplémentaire dans le réchauffement des relations entre les deux pays.

Au mois d’août dernier, le Premier ministre Yaïr Lapid avait annoncé la reprise des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie et le retour des ambassadeurs et consuls généraux.

»La reprise des relations diplomatiques complètes avec la Turquie est un bien précieux pour la stabilité régionale et une nouvelle importante pour l’économie. Nous continuerons à agir et à renforcer le statut international d’Israël dans le monde », a déclaré le Premier ministre Lapid.

Yaïr Lapid est attendu cette semaine à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies, en marge de laquelle, il rencontrera, entre autres, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce sera la première fois depuis 14 ans qu’un Premier ministre israélien recontrera le président turc.