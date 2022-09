Encore une société internationale qui a décidé de marquer les »produits » de Judée-Samarie. Cette fois, il s’agit du site de réservation de logements, Booking.

A partir de maintenant, le site va mettre en garde ses utilisateurs qui voudraient réserver un logement en Judée-Samarie, y compris dans des grandes localités comme Ariel ou Maalé Adoumim.

Ces destinations seront accompagnées de la mention »dangereuses » et il est précisé que les droits de l’homme y sont bafoués. Il sera écrit: »Une viste dans cette zone peut s’accompagner de risques accrus pour la sécurité, les droits de l’homme et d’autres risques pour les visiteurs et la communauté locale ».

Le ministre du Tourisme, Yoël Razvozov, a immédiatement réagi en convoquant une réunion d’urgence avec la direction de son administration. Un série de mesures ont été décidées: le ministère du Tourisme va exercer une pression politique sur la société en coopération avec les autres ministères et corps gouvernementaux concernés et entreprendre un dialogue direct avec la société. En outre, le ministère étudie également le financement d’une contre-campagne afin de faire la promotion à l’étranger de ces régions discriminées par le site Booking.

Le ministre Razvozov a déclaré: »Il est inconcevable qu’une société commerciale nous dicte ce qui appartient au territoire israélien et ce qui ne lui appartient pas. Dès que j’ai appris que Booking introduisait des considérations politiques dans ses activités, j’ai immédiatement réuni un conseil d’urgence pour adopter des mesures afin de faire face à cette décision absurdre, pour préserver le tourisme dans tout Israël. Nous avons l’intention de peser de tout notre poids pour faire annuler cette décision ».

Le président du conseil régional du Goush Etsion et du conseil de Yesha, Shlomo Neeman s’est indigné de cette décision de Booking: »Le fait que Booking permette de réserver des hôtels en Afghanistan sans mises en garde prouve qu’il s’agit d’une décision politique avec des relents antisémites. Je remercie le ministre du Tourisme pour sa mobilisation rapide afin de répondre à cette décision absurde. De la même façon que nous avons agi par le passé contre ceux qui ont appelé au boycott de la Judée-Samarie, nous n’hésiterons pas cette fois aussi à agir contre le site. Nous conseillons à la direction du site de tirer les leçons de ce qui est arrivé à d’autres sociétés qui ont voulu boycotter la Judée-Samarie et qui ont dû faire face à des dommages financiers importants avant de comprendre que boycotter la Judée-Samarie est une décision antisémite qui se paie cher ».

La direction de Booking a répondu en utilisant l’argument classique des boycotteurs de la Judée-Samarie: »Nous souhaitons informer le mieux possible nos clients ».