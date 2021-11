Le ministre de la Défense Benny Gantz a créé la surprise dans un message enregistré à l’occasion de la conférence annuelle de l’UCLA (Université de Califiornie Los Angeles). Evoquant la prochaine reprise du dialogue entre l’Iran et les pays signataires de l’Accord de Vienne il a prononcé cette phrase : « Je pourrais soutenir un accord qui serait plus solide et à plus long terme que le précédent, qui ferait revenir l’Iran en arrière et lui enlèverait sa capacité nucléaire au moyen d’une supervision effective des sites nucléaires, mais ce n’est pas le cas actuellement ». Malgré les réserves, c’est la première fois qu’un responsable israélien, ministre de la Défense de surcroît, évoque un assentiment quelconque à un nouvel accord avec l’Iran.

Autre changement de cap par rapport aux gouvernements précédents, le ministre de la Défense a également lancé un appel à la communauté internationale, Etats-Unis, Union européenne et pays du Golfe en tête de tout faire pour renforcer l’Autorité Palestinienne, afin « de renforcer la stabilité régionale »…

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense