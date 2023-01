Le conseiller américain pour la sécurité nationale, Jack Sullivan, est en visite en Israël.

Quelques heures avant son arrivée, on apprenait que la mairie de Jérusalem avait accepté de suspendre la mise en oeuvre d’un vaste programme de construction dans le quartier Nof Tsion situé à Jérusalem Est, près du quartier arabe de Jabel Mukaber.

La raison de cette décision est liée au caractère politique sensible de ce projet vis-à-vis de la communauté internationale et à la demande de l’ambassade américaine en Israël. Cette dernière s’est tournée vers la mairie et lui a demandé de suspendre ce programme afin »d’éviter une situation embarrassante pour Sullivan » pendant son séjour en Israël.

Le chef de l’opposition a saisi l’occasion pour lancer une pique à l’aile droite du gouvernement mais s’est trompé sur le nom du quartier de Jérusalem concerné. Il a dans un premier temps parlé du quartier de Har Nof avant de corriger son Tweet: »Je tiens à féliciter les ministres Ben Gvir et Smotrich pour avoir fait preuve de responsabilité en suspendant le programme de construction dans le quartier juif de Har Nof ». Il a donc effacé son tweet et l’a remplacé par le même message avec cette fois le nom correct du quartier, Nof Tsion.

Le Président Herzog s’est entretenu ce soir à la résidence présidentielle avec Jack Sullivan. Le Président a déclaré: »Je suis heureux d’accueillir le conseiller pour la sécurité nationale des Etats-Unis, Jack Sullivan, un grand ami d’Israël et un expert des sujets du monde de la sécurité et du Moyen-Orient. Vous arrivez au bon moment, alors que nous sommes face à de nombreux défis ».

Sullivan a remercié le Président: »Merci, Monsieur le Président. Le Président Biden vous transmet ses amitiés. Il se souvient avec affection de votre visite dans le bureau ovale et espère que vous reviendrez bientôt. Il espère aussi revenir en Israël après sa dernière visite très réussie l’année dernière ».