Est-il possible de se faire élire quatre fois Premier ministre d’Israël ?

Est-il imaginable de dominer la classe politique israélienne pendant une si longue période puis de provoquer la dissolution de la Knesset et de nouvelles élections pour éliminer ses adversaires .

ILS SAVENT MIEUX QUE NOUS

Alors, il faut laisser le peuple israélien dire ce qu’il souhaite.

» Ils savent mieux que nous , je pense » les garçons et les filles de 18 ans à l’entraînement dans les bases de Tsahal, les travailleurs qui s’échinent pour des petits salaires, les success boys étourdissants de la start up nation mais aussi tous ceux qui subissent les profits scandaleux des banques et des oligopoles faussant le marché, les impôts, la vie chère, les périodes militaires dans la réserve, les menaces d’anéantissement, les attentats terroristes, la haine déversée sur eux par les anti sionistes,vrais anti juifs.

Mes sœurs et mes frères d’Israël, vous êtes un peuple d’élite et vous choisirez bien mieux celui à qui confier l’avenir de votre magnifique aventure que tous ceux qui vous observent, vous scrutent, et qui, trop souvent, ont l’audace de vouloir vous conseiller au lieu de vous écouter religieusement.

André Mamou

Source: Tribune Juive

Photo by Isaac Harari/Flash90