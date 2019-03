Lors de leur rencontre à Moscou, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a officiellement invité le président russe Vladimir Poutine à venir assister à Jérusalem à la cérémonie d’inauguration d’un mémorial dédié aux victimes du siège de Leningrad. Selon les médias russes, le président Poutine a accepté l’invitation et remercié son hôte israélien. “Je viendrai”, a-t-il dit. Ce mémorial est prévu non loin de la résidence du président de l’Etat et la cérémonie est prévue pour le mois de mai.

L’initiative de ce mémorial revient à Leon (Leonid) Litintzky, ancien député travailliste avant de passer à Israël Beiteinou. Le financement de ce monument est pris en charge par le Congrès juif Europe-Asie qui représente des dizaines de communautés juives en Europe de l’Est et en Asie. Le projet avait été présenté pour la première fois à Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine en janvier 2017 lors de la Journée internationale du Souvenir de la Shoah à Moscou.

Siège de Leningrad – Wikipedia

Le siège de Leningrad fut imposé par les armées allemande et finlandaise lors de l’invasion de la Russie et se prolongea du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944. Il faisait partie du « Plan famine » mis en place par les nazis pour exterminer par la faim les Soviétiques Durant ce siège, la population de Leningrad souffrit terriblement de faim, de froid et de maladie. Ces 872 jours de siège firent près de 650.000 morts parmi la population civile, essentiellement de faim.

En janvier 1944, les armées russes finirent par briser le siège et repousser les Allemands, mais au prix de plus d’un million de soldats russes tués et deux millions et demi de blessés !

Photo Amos Ben Gershom / GPO