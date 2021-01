Assiste-t-on à la naissance d’un premier parti arabe qui reconnaît Israël comme Etat du peuple juif ? Muhamad Darawsheh a lancé dimanche son parti « Ma’an » (Ensemble) qui entend participer activement aux prises de décisions gouvernementales, souhaite une égalité civile et sociale totale entre Juifs et Arabes mais selon l’esprit de la déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël, ce qui est une première pour un parti arabe.

Muhamad Darawsheh, 57 ans, dirige actuellement le Centre pour l’Egalité et une société d’association à Guivat Haviva et il est membre du corps enseignant à l’institut Chalom Hartman à Jérusalem. Pendant la cérémonie d’annonce, Muhamad Darawsheh a déclaré : « Nous venons présenter les intérêts de la société arabe au sein de l’Etat d’Israël. Il y en a assez qui ne s’expriment que par la colère, mais nous voulons influencer autour de la table du gouvernement. Nous venons proposer une maison politique alternative et constituer une liste judéo-arabe qui pourra être un élément influent dans la politique et à la Knesset ». Il a indiqué être en contact avec des personnalités juives de la société civile ainsi qu’avec des partis politiques juifs existants et précisé que la plateforme de son parti sera économique et sociale. Il espère que la population arabe lui donnera assez de voix pour entrer à la Knesset et devenir une force influente.

Muhamad Darwsheh ne fait pas allégeance au sionisme, loin de là. Mais il propose un chemin différent de celui de la Liste arabe qui a pour activité principale le soutien à la cause « palestinienne » et au terrorisme ainsi que le combat contre l’Etat d’Israël comme patrie du peuple juif.

Jusqu’à présent, les tentatives de créer des listes arabes alternatives se sont toujours soldées par des échecs.

