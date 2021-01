(Extrait du LPH New 959) Alors que l’économie mondiale est durement impactée par la crise sanitaire et que les économistes s’accordent à penser qu’elle

devrait se contracter de plus de quatre points de croissance, l’économie israélienne montre des signes très positifs de résilience. Comment va-t-elle réussir à résister et rebondir ?

EN PLEINE PÉRIODE DE CONTRACTION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE, ISRAËL GAGNE DES PLACES AU CLASSEMENT DES ÉCONOMIES LES PLUS PERFORMANTES.

Chaque année, le CEBR (Center for Economics and Business Research), un institut économique réputé, effectue un classement des économies les plus performantes ; et malgré la crise sanitaire, Israël continue de progresser dans ce classement mondial. Alors qu’elle occupait la 41e place en 2005, l’économie israélienne s’est hissée à la 33e place fin 2019, et elle termine l’année 2020 à la 30e place du classement. L’étude révèle que cette dynamique positive s’appuie sur des fondamentaux solides, laissant penser qu’Israël devrait encore gagner des places au cours des prochaines années.

DES FONDAMENTAUX SOLIDES :

Cette progression de l’économie israélienne se

traduit par une notation positive auprès des agences de crédit, comme S&P (Standard and Poors) par exemple. Selon l’un des principaux analystes cités dans Globes (28/12/2020), la confiance dans la solidité de l’économie israélienne tient à un surplus de la balance des paiements…

