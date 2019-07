A l’occasion du 25e anniversaire de la mort du Rabbi de Loubavitch, Naomi Campbell lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux en publiant : « Chef spirituel, érudit, enseignant, le Rabbi nous a appris que nous nous avons tous le potentiel de rendre le monde meilleur »…

Le judaïsme n’est pas nouveau pour l’ex mannequin Naomi Campbell qui, depuis le début des années 2000, fréquente le Centre de la Kabbale, une organisation qui enseigne la mystique Juive créée par le rabbin Berg et qui possède des ramifications partout dans le monde et dont Madonna était l’égérie.

Dimanche dernier, lors du 25e anniversaire du décès du Rabbi de Loubavitch, des dizaines de milliers de personnes se sont rendus sur sa tombe dans le quartier du Queens, à New York. Et Naomi Campbell, a voulu, elle aussi rendre hommage au Rabbi en écrivant sur Twiiter: « J’ai tant appris de sa sagesse et de ses enseignements, et, même si je ne l’ai jamais rencontré, je me suis rendue sur sa tombe pour qu’il me bénisse. Dans une société marquée par la discorde, les mots du Rabbi résonnent plus que jamais, et nous devons apprendre de sa façon à toujours voir le bien chez les autres, même de chez ceux qui sont différents».

Naomi Campbell a 49 ans. Surnommée « la panthère noire », elle a été l’égérie de nombreux créateurs : Azzedine Alaïa, Versace ou encore Dolce & Gabbana, elle est le premier mannequin noir à faire la une du Time et de Vogue US. Mannequin star des années 90 aux côtés de Cindy Crawford, Christy Turlington, Helena Christensen ou encore Claudia Schiffer, Naomi Campbell est une icône de la mode.

Traduction complète du Tweet

“Nous célébrons aujourd’hui le 25e anniversaire du décès de #TheRebbe, le rabbin Menachem Schneerson.

Un leader, un érudit, le Rabbi a enseigné que nous sommes tous intrinsèquement bons et que nous avons tous le potentiel de changer le monde pour le mieux, une bonne action à la fois.

J’ai personnellement beaucoup appris de sa sagesse et de ses enseignements, et bien que je ne l’aie jamais rencontré, j’ai visité son lieu de repos dans le Queens pour y recevoir des bénédictions et de l’inspiration.

Avec tant de discordes et de divisions dans notre société, les paroles du Rabbi sont plus pertinentes que jamais, et nous avons tellement besoin de les prendre à coeur et d’apprendre de son exemple pour toujours voir le bien chez les autres, même avec ceux avec qui nous pouvons être en désaccord.

Aujourd’hui, je me suis engagé de nouveau dans la mission de toute une vie du Rabbi de créer plus de lumière et de bonté et de créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour l’ensemble de l’humanité. ♥”

