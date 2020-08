Le député Sami Abu Shahadeh (Balad – Liste arabe unifiée) et l’ancien chef de ce parti, Jamal Zahalka, ont participé à une fête en l’honneur du terroriste arabe israélien Anis Safori, qui a fini de purger sa peine. Il avait été pour sa participation active à la préparation d’attentats. Le terroriste a eu droit à un diplôme de reconnaissance dont il est inutile de se demander ce qu’il mentionne.

Lors de leur verdict, les juges avaient notamment écrit : « Malheureusement, nous sommes de plus en plus appelés à juger des activités de citoyens israéliens qui rejoignent les organisations terroristes et les pires parmi les ennemis de l’Etat d’Israël ».

Selon la loi fondamentale de la Knesset, le député Sami Abu Shahadeh devrait être destitué de son siège. Il mériterait même la prison. Mais pour cela, il faudrait que la Cour suprême applique la loi qui est en vigueur au lieu de se placer au-dessus d’elle quant cela l’arrange.

Le Dr. Michael Ben Ari avait quant à lui bel et bien été invalidé pour infiniment moins grave.

Photo Hadas Parush / Flash 90