Si l’on cherchait encore une preuve que les manifestations continues contre le Premier ministre sont d’ordre politique et n’ont rien à voir avec une protestation sociale sincère et légitime : les responsables « bobos » du mouvement « Crime Minister » se sont donné rendez-vous dimanche pour un petit-déjeuner afin de faire le point et envisager la suite des événements « spontanés ». Et où l’ont-ils fait ? A l’hôtel « Waldorf Astoria » de Jérusalem, l’un des plus chers et des plus luxueux du pays !! Sur le compte du millionnaire Ehoud Barak ?

Toutes celles et ceux qui tirent la langue à la fin du mois à cause de la situation économique et sociale apprécieront cette gifle infligée par ceux qui leur ont volé leur protestation. En ivrit on dit « Boucha », la honte !

Non seulement ils sont d’une hypocrisie et d’une mauvaise foi éclatantes, mais en plus ils ont fait preuve d’un manque singulier d’intelligence et de tact.

Et pendant ce temps, les grandes chaînes de télévisions continueront à titrer « Le peuple en révolte »…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90