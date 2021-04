Un bateau-espion iranien endommagé par un commando

La sourde guerre maritime entre Israël et l’Iran se poursuit. Un bâtiment civil battant pavillon iranien, le « Saviz » a été attaqué en mer Rouge près des côtes erythréennes. Ce bateau faisait sur place depuis deux ans, ce qui avait attiré l’attention des services israéliens de renseignements, d’autant plus que des individus en uniforme militaire y avaient été aperçus sur le point. Il servait en réalité d’une plateforme avancée dans la collecte d’informations pour les services de l’espionnage des Gardiens de la Révolution dans cette zone maritime hautement stratégique située entre l’Asie et l’Afrique, notamment le détroit de Bab el-Mandeb.

Des hors-bords rapides ont également été vus sur ce bateau, tels que ceux utilisés par les Gardiens de la Révolution pour envoyer des commandos attaquer des bâtiments en mer Rouge.

Les autorités iraniennes ont confirmé que le bateau a été endommagé par des mines marines déposées par un commando. Les Etats-Unis se sont empressés de nier toute responsabilité dans cet acte, ce qui laisse peu de choix dans l’origine de cette opération. La chaîne saoudienne Al-Arabiya affirme clairement qu’Israël est derrière cette périlleuse attaque.

Photo satellite