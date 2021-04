Un nouvel effet des Accords d’Abraham : l’agence de presse des Emirats arabes unis, WAM, a ouvert une page en hébreu dans le cadre d’une coopération avec l’agence israélienne TPS. Il s’agit du premier site en hébreu jamais ouvert dans tout le Golfe persique. Le site est très complet et outre l’actualité, il présente des informations et reportages en 19 langues avec des analyses sur toute une palette de domaines concernant Israël, le Moyen-Orient et le reste du monde. Ce nouveau site donnera accès à des millions de personnes aux actualités concernant Israël.

Mohammed Jalal Al-Raïssi, Pdg de l’agence de presse officielle des Emirats a confirmé qu’il s’agit d’une étape supplémentaire dans l’application des Accords d’Abraham et dans le développement des relations pacifiques entre Israël et les Emirats dans divers domaines. Il a également précisé que cette innovation s’est faite avec le soutien et les encouragements des plus hautes autorités des Emirats afin de mettre en valeur les acquis des Accords d’Abraham.

Photo capture écran