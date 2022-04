Le directeur-général du ministère de la Santé, Prof. Nahman Asch s’est rendu en Ukraine et notamment à l’hôpital de campagne israélien « Kochav Meïr » installé dans ce pays. Il a remercié l’importante délégation médicale qui est sur place, et qui est active 24h/24h. Elle est actuellement dirigée par Dr. Michal Dekel, directrice du centre médical Rambam. Le Prof. Asch a indiqué que depuis son installation, cet hôpital a soigné plus de 4600 personnes, homme femmes et enfants. Il a également rencontré l’ambassadeur d’Israël en Ukraine, le directeur de l’hôpital ukrainien local et les dirigeants de la communauté juive.

Photo Avshalon Sassoni / Flash 90