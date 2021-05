Du haut de ses 289 mètres, la colline de Tzipori vaut le détour lors de votre prochaine visite en famille en Galilée !

L’histoire de la ville antique de Tzipori débute il y a 3200 ans, lorsque, après les quarante ans de traversée du désert, les Benei Israël entrent enfin en Terre Promise. C’est à la tribu de Zevouloun que revient le mérite de conquérir cette partie de la Galilée, et notamment la ville de Tzipori, qui était aux mains des Cananéens. D’après la Mishna, la cité est immédiatement fortifiée, sous la gouverne de Yeoshoua bin Noun. Le Talmud Yeroushalmi décrit le périmètre de 16 milles autour de Tzipori comme « la terre où coule le lait et le miel », sa situation et sa topographie lui conférant des terres fertiles et une profusion d’eau.

La vie y est des plus tranquilles pendant environ cinq cents ans, jusqu’à sa conquête par le roi assyrien Phalasar III qui s’empare des villes du Nord et exile tous les Juifs vers son royaume, en Syrie.

Par la suite, il y a environ 2400 ans, certains des Juifs qui immigrent de Babylonie s’installent à Tzipori. Ils ne

se contentent pas de la rebâtir, mais, aux dires de Rabbi Ishmael ben [Rabbi] Yossi, ils en font le foyer nord du judaïsme. Tzipori est citée à maintes reprises dans la Mishna et le Talmud, ainsi que dans les sources en rapport

avec les événements touchant à la région de la Galilée.

Tzipori restera pendant longtemps sous domination étrangère, perse puis grecque, jusqu’à l’arrivée de Yehouda Aristobulus, roi hasmonéen de la descendance directe des Maccabim qui, en 103 av. l’ère vulgaire, libérera enfin la Galilée du joug de l’envahisseur. Mais l’indépendance ne sera que de courte durée : à peine quarante ans, jusqu’à la conquête d’Israël par l’armée romaine ! En fait, il faudra attendre jusqu’en… 1948 pour que, avec la création de l’État, nous soyons de nouveau libres et indépendants sur notre terre !

David Mansour

Guide touristique

www.tiyoul-tov.org