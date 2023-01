Pendant Shabbat, Tsahal a mené une opération dans le village de Jaba près de Djénine.

Des terroristes ont ouvert le feu en direction des soldats depuis un véhicule. Les combattants ont riposté et éliminé les deux terroristes qui se trouvaient dans la voiture.

A bord du véhicule, les soldats ont trouvé un fusil M-16.

Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs de Tsahal.

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé que les deux terroristes éliminés étaient âgés de 23 et 24 ans.

Ils étaient tous les deux membres de la »brigade Djénine » du Djihad islamique. Sur les photos publiées par les médias ce matin, on peut les voir avec des fusils d’assaut.

Le ministère de la Santé palestinien a également fait état de la mort d’un terroriste de 19 ans. Il avait été blessé lors d’une opération de Tsahal au début du mois de janvier.

La brigade Djénine a décrété un jour de deuil et de grève générale à Djénine et dans le nord de la Samarie, en réaction à l’élimination de deux de ses membres.

Le porte-parole du Fatah a déclaré que la mort des deux terroristes était »un nouveau crime perpétré par le gouvernement terroriste sioniste ». Il en appelé à la communauté internationale face à ce qu’il a défini comme »un message de défiance au monde et au droit international » de la part d’Israël avant d’affirmer: »Notre peuple continuera sur la voie de la lutte et de la défense de sa terre et de son existence, quel que soit le prix à payer ».