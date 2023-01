La réforme juridique du gouvernement continue d’agacer les milieux juridiques.

Ce Shabbat, c’est le procureur de l’Etat qui a tenu à manifester sa désapprobation face à ce projet.

Amit Eissman a même fait une allusion à peine voilée au lien qu’il voit entre cette réforme et les procès contre le Premier ministre: »Une réalité dans laquelle un suspect devient enquêteur, un accusé un accusateur et un condamné une victime. Si l’on pense que l’on peut nuire à la légitimité des procureurs sur certains dossiers, c’est une erreur ».

Eissman estime que »les attaques sont toutes dirigées contre les procureurs eux-mêmes, de manière personnelle, contre eux et leur réputation et il arrive aussi qu’elles soient contre leurs proches. Et comme si cela n’était pas suffisant, ces attaques sont accompagnées du sentiment que l’on cherche à nous déligitimer aux yeux du public. On nous prête des motivations non professionnelles dans nos décisions et nos activités ».

Ce soir (samedi), des milliers de personnes sont attendues Kikar Habima, à Tel Aviv, pour manifester contre la réforme du système judiciaire et le gouvernement. Des manifestations sont également prévues à Haïfa et à Jérusalem.