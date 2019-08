Le porte-parole de Tsahal a dévoilé l’identité et publié les photos de deux des terroristes éliminés samedi soir sur le Golan alors qu’ils s’apprêtaient à lancer des drones multirotors piégés en direction d’Israël. Il s’agit de Hassam Youssouf Zaabib et Yasser Ahmad Tsahar. Ces deux terroristes avaient effectué ces dernières années de nombreux séjours en Iran pour suivre une formation dans le maniement des drones multirotors sous la supervision de la Force Quds du général Qassem Suleimani. La photo publiée par le porte-parole de Tsahal les montre lors de l’un de leurs voyages entre la Syrie et l’Iran.

Nouvelle attaque de Tsahal au Liban

Parallèlement aux représailles de Tsahal sur la bande de Gaza après les tirs de roquettes sur Sederot, l’aviation israélienne a mené dans la nuit de dimanche à lundi un raid contre des objectifs du FPLP (front de Libération de la Palestine) près de la frontière libano-syrienne. Selon des sources libanaises, trois appareils ont visé des bâtiments appartenant à l’organisation terroriste.

Phot porte-parole Tsahal