L’ancien ministre Elie Ishaï a décidé de ne pas se présenter à la tête du parti Yahad qu’il avait créé en vue des élections de 2015. Mais il n’a pas abandonné la politique pour autant, et espère retourner à la Knesset. Elie Ishaï est une nouvelle fois entré en pourparlers avec le parti Yahadout Hatorah pour lequel il avait appelé à voter lors des dernières élections. L’ancien patron de Shass, qui dispose d’un certain électorat, estime qu’il pourrait rapporter environ 30.000 voix à Yahadout Hatorah, soit pratiquement un siège, et qu’il pourrait même convaincre le parti Noam de se retirer de la course afin de ne pas faire perdre ces voix pour la droite.

En échange, Elie Ishaï exige un poste de ministre lors des négociations entre Yahadout Hatorah et le Likoud en vue de la formation d’un futur gouvernement si les résultats le permettent et si les orthodoxes en font partie.

Les dirigeants des deux composantes de Yahadout Hatorah, Yaakov Litzman et Moshé Gafni ont tendance à soutenir cette idée mais exigent des assurances de la part de Binyamin Netanyahou. Certains au sein du parti estiment cependant qu’Elie Ishaï devrait négocier directement avec le Premier ministre comme il l’avait fait lors des dernières élections. C’est l’opposition catégorique d’Arié Dery à un retour d’Elie Ishaï qui avait fait échouer les contacts.

Photo Miriam Alster / Flash 90