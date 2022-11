L’ancien Président des Etats-Unis, Donald Trump, dont le mandat avait été marqué par plusieurs décisions pro-israéliennes, a suscité aujourd’hui la réprobation de beaucoup pour avoir reçu chez lui le rappeur Kanye West, qui a tenu plusieurs propos antisémites ainsi que Nick Fuentes, un prêtre connu aux Etats-Unis pour ses thèses négationnistes.

Suite à cette rencontre, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël et proche de Trump, David Friedman, a condamné l’attitude de Donald Trump sur Twitter : »Mon ami Donald Trump, tu vaux mieux que cela. Une visite amicale d’un antisémite comme Kanye West et d’une écume humaine comme Nick Fuentes est inacceptable. Je te demande de rejeter ces scélérats, de les éviter et de les renvoyer dans la poubelle de l’histoire à laquelle ils appartiennent ».

Rappelons que Donald Trump a annoncé qu’il se présenterait aux élections présidentielles de 2024 ainsi que Kanye West.