Des enregistrements de la radio de la police le soir de la tragique hiloula à Meron où 45 personnes ont été tuées, dans un mouvement de foule, ont été dévoilés ce soir sur Kan 11.

Les échanges entre les policiers montrent que les hommes sur place près du lieu de la tragédie ont signalé à plusieurs reprises le nombre important de fidèles sur place et le risque d’une catastrophe. Ils ont, plusieurs fois, à la radio, demandé des renforts, demandé que les accès soient bloqués afin de limiter le nombre de personnes sur place.

Le poste de contrôle s’est contenté du survol d’un drone pour évaluer la situation, mais sans résultat convaincant.

Puis l’on entend l’un des hommes du contrôle dire à un policier sur place de ne pas s’en faire qu’il s’agit juste de l’allumage de Toldot Aharon, un des plus grands événements de Lag Baomer à Meron, et que la situation allait se tasser. Aucune décision n’est prise par les officiers afin de juguler la situation qui commence à devenir difficile à contrôler.

Les demandes de renfort se font de plus en plus insistantes et parviennent au poste de contrôle depuis plusieurs endroits du Mont Meron, de là où les policiers peuvent constater la foule qui s’amasse et prévoir que le drame n’est pas loin.

Rien ne sera fait. Pis encore, alors que les ambulances sont déjà sur place, et que les secouristes portent assistance aux blessés, le poste de contrôle de la police ne comprend toujours pas ce qui se passe et demande si un incident inhabituel s’est produit…

Ce manque de réaction du commandement de la police s’ajoute aux autres manquements dans l’organisation de la hiloula en mai 2021, qui ont conduit à la mort de 45 personnes, constituant la plus grande tragédie civile qu’ait connu le pays depuis sa création.