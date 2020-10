Il s’agit d’une excellente nouvelle pour le projet de tamisage des gravats du Mont du Temple : il été sélectionné par le site Web Tripadvisor, l’une des plus importantes plateformes internationales proposant des offres touristiques. Cette sélection signifie que ce projet fait partie des 10% des attractions les plus recommandées au monde par les touristes.

Ce projet d’une importance historique et archéologique majeure a vu le jour en 2004 pour faire face aux tentatives répétées du Waqf et de milieux musulmans d’effacer les preuves de l’appartenance juive de ce lieu. En 1999, des fouilles illégales avaient été effectuées sur le mont du Temple par le Mouvement islamique arabe israélien et près de 400 camions remplis de gravats et de vestiges avaient été évacués et jetés dans la vallée du Kidron. Face à ces tentatives négationnistes, le Dr. Gavriel Barkaï et Itshak Devira lançaient en 2004 le grand projet de tamisage des gravats afin de récupérer un maximum d’objets, fragments et pièces de monnaie, de les faire analyser scientifiquement et d’apporter ainsi des éclairages supplémentaires sur la vie juive à Jérusalem à l’époque des deux Temples.

Le projet est réalisé conjointement par des archéologues, des historiens et des étudiants bénévoles, sous l’égide de l’institut d’archéologie de l’Université Bar-Ilan et il est principalement financé par des donateurs et des associations à l’image d’El’ad. On estime que 200.000 bénévoles d’Israël et de l’étranger ont déjà participé à ce projet, ce qui en fait le chantier archéologique communautaire le plus important au monde et lui donne une haute valeur historique et pédagogique, à laquelle se rajoute désormais un attrait touristique grâce au classement effectué par Tripadvisor.

La découverte des vestiges juifs du Mont du Temple primée par un site international d’avis et de conseils touristiques, un événement d’une importance capitale pour la vérité historique et pour la gloire de Jérusalem.

Photo illustration