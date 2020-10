Sarah Weiss-Maudi, diplomate israélienne, a été nommée présidente-adjoint de la commission juridique de l’Onu, l’une des plus importantes de l’institution, pour cette année. Elle a été choisie comme représentante des pays occidentaux et sera la première femme israélienne à occuper un tel poste. Par le passé, Sarah Weiss-Maudi a exercé des fonctions juridiques au sein du ministère des Affaires étrangères et elle est la fondatrice du réseau « Femmes en diplomatie » qui réunit des femmes diplomates du monde entier.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan s’est réjoui de cette nomination : « Le choix de Sarah Weiss-Maudi est un beau succès pour Israël et il a un rapport direct avec les accords de normalisations signés récemment. Il est également signe du potentiel d’amélioration de la ‘hasbara’ d’Israël à l’Onu. Je suis convaincu que sa riche expérience juridique contribuera à l’Onu tout comme il contribue déjà à la délégation israélienne à l’Onu ».

Photo représentation d’Israël à l’Onu