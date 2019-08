Si nous sommes presque tous en mode »c’est bientôt la rentrée », cela ne veut pas dire que l’on ne puisse pas profiter comme il se doit des derniers jours et pour ceux qui en ont la possibilité, jouer les prolongations.

Alors LPH a demandé à David Mansour, guide professionnel, ses derniers conseils pour une fin de vacances aux airs de feux d’artifice. Et puis, il sera toujours bon de les garder sous le coude, hol hamoed Souccot ne va pas tarder !

Le P’tit Hebdo: Nous sommes une famille en vacances avec des enfants en bas-âge. Nous avons loué dans le nord du pays. Quelles promenades nous conseillez-vous ?

David Mansour: Sans aucun doute la forêt de Meirone qui est ombragée et très facile d’accès pour toute la famille même avec des petits enfants. Lors de la balade, vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur la Galilée et le lac de Tibériade! C’est un endroit magique et proche de beaucoup d’autres sites sympas dans le Nord!

Lph: Nous sommes un groupe de jeunes (16-17ans). Quel est le meilleur endroit pour kiffer? Nous ne reculons pas devant l’effort.

D.M.: En Israël on kiffe partout, du nord au sud. Il n’y a pas de « meilleur endroit » mais j’ai un petit faible pour une balade en buggy dans les Monts de Judée dans le Goush Etsion avec aussi sur place la fameuse plus grande tyrolienne d’Israël. Adrénaline garantie !

Lph: Si l’on veut un tiyoul beau mais aussi instructif, où aller?

D.M.: Il y a plus de 15 sites classés patrimoine mondial de l’UNESCO en Israël! plus intéressant les uns que les autres. Quoi de plus instructif que de découvrir les richesses de l’humanité ! Parmi elles, je conseillerais le site de Bet Gouvrin dans la Chféla ou celui de Bet Chéarim en basse Galilée.

Lph: Les coups de coeur tiyoulim du guide: 1 dans le nord, 1 dans le sud, 1 dans le Centre?

D.M.: Moi je suis amoureux de tout ce pays, chaque endroit suscite chez moi un coup de cœur! Il m’est très difficile de répondre à cette question et de choisir… Dans le Nord j’aurais dit une balade à cheval sur le plateau du Golan dans le sud un tour en jeep dans le cratère de Mitzpe Ramon; dans le centre du pays une belle visite bien sûr dans les derniers sites archéologiques qui viennent d’ouvrir dans notre belle Capitale Jérusalem comme la rue des Pèlerins ou bien le centre Davidson qui était l’entrée du Temple!

Et je reste bien sûr à la disposition des lecteurs avec mon équipe de Tiyoul Tov s’ils ont besoin d’un guide pour vibrer et passer des moments inoubliables en Israël du nord au sud : David Mansour 0524334254 ou www.tiyoul-tov.org