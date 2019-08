Evénement insolite dans cette campagne électorale où les uns et les autres se critiquent allègrement et s’invectivent, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a invité dans ses bureaux son principal rival, Benny Gantz pour le tenir au courant des derniers développements sécuritaires. Israël fait actuellement face à cinq fronts simultanés: l’Irak, la Syrie, le Liban, la bande de Gaza et la Judée-Samarie.

Le Premier ministre et ministre de la Défense ne participait cependant pas à la réunion qui était dirigée par son secrétaire militaire Avi Blut ainsi que le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben Chabbat. Binyamin Netanyahou a fait savoir que la gravité de la situation exigeait que le chef du plus grand parti d’opposition soit mis au courant de certains détails politiques et opérationnels sur ce qui se passe actuellement dans la région.

Photo Miriam Alster et Yonatan Sindel / Flash 90