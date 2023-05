En tout, 26 roquettes et 6 tirs de mortier on visé le sud d’Israël depuis ce matin (mardi).

Deux roquettes sont tombées dans la ville de Sdérot faisant un blessé grave et plusieurs autres blessés plus légers. Des dégâts ont été causés à des habitations et des voitures.

Plus de 20 roquettes ont été tirées en moins de 3 minutes, cet après-midi, à l’heure où les enfants sortent de l’école. Dans le conseil local de Sha’ar Haneguev, les transports scolaires ont été suspendus juste avant que les enfants ne rentrent chez eux.

Ce soir, 6 tirs de mortier ont été effectués. Certains sont tombés à l’intérieur de la Bande de Gaza, d’autres sur des terrains vagues en bordure de Gaza.

Un des habitants de Sdérot a raconté qu’une roquette est tombée dans le jardin de sa maison. Sa fille était seule à la maison au moment où le missile est tombé, elle a eu le temps de rentrer dans l’abri.

Alon Davidi, le maire de Sdérot, a déclaré: »Nous ne pouvons pas continuer à appliquer la politique de la retenue. J’appelle, à nouveau, le gouvernement, le ministre de la Défense et le cabinet, à éliminer les têtes du Hamas et du Djihad islamique. Nous agissons à des kilomètres d’ici mais à un kilomètre nous ne faisons pas assez pour empêcher les tirs sur Sdérot et la bordure de Gaza ».

Binyamin Netanyahou a tenu ce soir une réunion d’évaluation de la situation dans le camp militaire de Glilot, en présence du ministre de la Défense, Yoav Gallant et de la hiérarchie sécuritaire. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avait demandé à participer afin de »mettre un terme à la politique de retenue », mais il n’a pas été convié.