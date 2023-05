Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, était aujourd’hui (mardi) à Bruxelles pour un séjour de 24 heures auprès des institutions européennes.

Il devait y rencontre le représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Jospeh Borrell. La délégation israélienne s’attendait à un échange tendu. En effet, la dernière fois que les deux hommes s’étaient parlés, c’était lors d’une conversation téléphonique lors de laquelle Cohen avait tancé son homologue européen à propos de l’ingérence européenne dans les affaires internes à Israël.

Cohen avait attaqué les positions du représentant de l’Union européenne après qu’il a comparé, à plusieurs reprises, les activités de Tsahal contre le terrorisme aux actes terroristes palestiniens.

Cohen avait également fait part de sa réprobation à la lecture d’un article que Borrell avait publié dans lequel, il faisait abstraction du fait que le Hamas était une organisation terroriste. Il lui avait fait remarquer qu’il s’agissait d’un contenu biaisé et immoral qui méritait d’être condamné.

Le ministre israélien avait pointé le traitement déséquilibré par l’Union européenne de tout ce qui touche à Israël et avait demandé à l’UE de prendre des mesures pour exprimer la compréhension des Européens face à la situation sécuritaire complexe dans laquelle se trouve Israël.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a été surpris de constater que l’entretien avec Joseph Borrell, à Bruxelles, s’est déroulé dans une bonne atmosphère. Borrell a condamné le terrorisme palestinien et les tirs de roquettes depuis Gaza survenus aujourd’hui.

Il s’est également déclaré favorable à la réunion, en Israël et vraisemblablement à Jérusalem, du »Conseil d’association » de l’Union européenne. Cela fait maintenant plusieurs années qu’Israël souhaitait que cette rencontre se fasse sur son territoire.

Eli Cohen a demandé au représentant européen de condamner aussi le versement de salaires aux terroristes par l’Autorité palestinienne. Il a également appelé à arrêter l’Iran dans sa course à l’arme nucléaire et à la mise en application de sanctions internationales contre l’Iran.