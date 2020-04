Les ministères de la Défense et de la Santé ont signé un accord avec une compagnie chinoise qui permettra de multiplier de manière conséquente le nombre de tests de dépistage du Corona réalisés quotidiennement.

Il s’agit de la firme BGI (Beijing Genomics Institute) spécialisée dans la recherche sur le séquençage de l’ADN. Elle va fournir à Israël de l’appareillage et des composants qui permettront bientôt d’effectuer au moins dix-mille tests supplémentaires par jour. Ce matériel sera fourni aux laboratoires des six caisses de maladies présentes en Israël et les appareils seront opérationnels d’ici deux à trois semaines. Cette acquisition se rajoute à celles effectuées par le Mossad à travers le monde ainsi qu’aux appareils produits en Israël. Le montant de la transaction est de 90 millions de shekels. Le nombre de tests quotidiens effectués sera utile pour les preneurs de décision quant à la « libération progressive » de certaines populations du pays pour réintégrer le monde du travail.

Photo porte-parole ministère de la Défense