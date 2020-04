Le Corna a fait une nouvelle victime connue dans la judaïcité américaine. Le rav Yehouda Leib Gruner (88) zatzal est décédé des suites de cette maladie. Il avait été le secrétaire particulier du Rabbi de Loubavitch zatsal durant plus de quarante ans. Il a été inhumé mercredi matin à Brooklyn. Il laisse derrière lui son épouse, trois fils et quatre filles dont certains sont des « shlouh’im » aux Etats-Unis et en Israël.

Le rav Yehouda Leib Gruner zatzal avait fidèlement secondé le Rabbi de Loubavitch depuis 1949 et s’était occupé de lui avec beaucoup de dévouement lorsque ce dernier avait été frappé par une attaque cérébrale. Il était issu de la lignée du rav Shneor Zalman de Lady, le « Baal HaTanya ». Le Rabbi de Loubavitch zatzal était très attaché à lui et le surnommait « mon général ». Après la mort du Rabbi de Loubavitch zatzal, le rav Yehouda Leib Gruner zatzal n’occupa plus de fonction officielle au sein de la hassidout Habad mais continua à parcourir le monde et parler du Rabbi. Il demeura une figure populaire et très aimée.

New York est particulièrement touchée par le virus et les communautés orthodoxes sont durement frappées.

Photo Chabadpedia