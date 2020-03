Un adolescent de 14 ans a été gravement blessé à la tête dans la nuit de mardi à mercredi par un jet de pierre. Lui et son frère étaient sortis de leur voiture à un carrefour en Samarie pour danser au son de musique de Pourim. C’est alors qu’un véhicule avec à son bord des Arabes s’est arrêté à leur niveau. Les Arabes ont commencé à injurier les deux frères puis les ont agressés. D’autres Arabes sont arrivés et ont fait barrage pour empêcher les deux frères de quitter les lieux. Alors que le conducteur tentait de forcer le barrage, l’un des terroristes a lancé un bloc de pierre à bout portant sur la tête du jeune passager. Le conducteur a réussi à forcer le barrage humain et s’est rendu au carrefour de Itzhar où se trouvaient des soldats de Tsahal. qui ont prodigué les premiers soins au blessé. Ce dernier a ensuite été transféré à l’hôpital Schneider où il a été mis sous respiration et coma artificiels.

Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan, a déclaré: « Il s’agit d’un incident très grave, d’un acte terroriste et d’une authentique tentative d’assassinat antisémite(…)Je n’ai jamais entendu parler d’un cas où un Arabe se serait arrêté dans une zone à concentration juive et qui aurait été attaqué de la sorte. J’appelle l’armée et la police à mettre la main sur ces terroristes et à les traduire devant la justice ».

Photo Magen David Adom