Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué la frénésie d’achats de certains consommateurs dans les supermarchés, due aux mesures prises contre la propagation du virus du Corona et la crainte de pénurie. Après des réunions avec le ministre de l’Economie Elie Cohen et des experts en économie, Netanyahou a appelé au calme, soulignant que la grande majorité des denrées arrive par mer et non par air. Le Premier ministre a indiqué que les stocks actuels suffisent pour trois mois et qu’il n’y a pas lieu d’entrer en panique et de « dévaliser les rayons des supermarchés ».

Photo Nati Shohat / Flash 90