Plus de soixante départs de feu, dont certains incendies de taille, ont été relevés dans la seule journée de mardi suite à des lancers de ballons piégés depuis la bande de Gaza. En réaction, Tsahal a décidé de déployer des systèmes laser mis au point pour détruire en l’air les grappes de ballons qui feraient route vers le territoire israélien. Dans la journée, Tsahal a tiré à plusieurs reprises des coups de feu en direction de lanceurs de ballons piégés, mais dans l’intention de les faire fuir et non pas de les éliminer. Le Hamas utilise aujourd’hui les populations du Néguev occidental pour faire pression sur…le Qatar qui n’a toujours pas versé l’argent exigé par l’organisation terroriste !

Comme à son habitude, le Hamas, par la voix de son porte-parole Fawzi Barhoum, menace Israël de représailles en cas de réaction militaire aux lancers de ballons piégés et de la poursuite de la fermeture du terminal de Kerem Shalom.

Vidéo:

Photo Flash 90