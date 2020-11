Le comité des droits de l’homme de l’Union interparlementaire, qui englobe les parlements de 176 pays, a appelé Israël à libérer sans délai des terroristes détenus, parmi eux Marwan Barghouti (Fatah), commanditaire d’attentat meurtriers et Ahmad Saadat (FPLP), organisateur de l’assassinat de l’ancien ministre Rehavam Zeevi hy »d. Les deux meurtriers étaient membres du parlement de Ramallah en même temps qu’ils organisaient des attentats contre des Juifs.

Dans un communiqué, l’UIP exprime « sa grande préoccupation du fait que Barghouti est détenu depuis 16 ans sans espoir d’une libération anticipée » et prétend que « le procès de Barghouti n’avait pas été honnête et sa condamnation non fondée »!!! Concernant Ahmad Sadat, l’UIP accuse Israël de ne pas lui fournir les soins médicaux dont il aurait besoin et de ne pas recevoir de visites !

Pour remettre les choses en place, Marwan Barghouti, chef des Tanzim et des « Martyrs d’Al-Aqsa » lors de la 2e Intifada a été condamné à cinq peines de réclusion à perpétuité plus 40 ans pour avoir commandité des attentats meurtriers contre des Israéliens.

Après la discussion Zoom, le député Avi Dichter, président de la délégation de la Knesset a vivement réagi : « Nous avons été témoins lundi d’un nouvel attentat terroriste, avec Vienne, avec de graves conséquences (…) Barghouti et Saadat sont des terroristes qui sont responsable de la mort d’Israéliens innocents. Il sont été jugés et envoyés en prison et à ce titre ne peuvent plus prétendre faire partie du parlement palestinien et bénéficier d’un statut privilégié. Je vous conseille de ne pas soutenir des terroristes ».

Le représentant du parlement de Ramallah, Bilal Qassem a qualifié les deux terroristes de « combattants de la liberté » et de « militants des droits de l’homme et le paix » (sic). Il a rajouté que le peuple palestinien’ avait le droit de désigner ses représentants au parlement et que « l’occupant israélien » n’avait aucun droit de s’ingérer dans ses affaires. « En agissant ainsi, ce sont les Israéliens qui sont les terroristes », a t-il conclu.

Le président de la commission des droits de l’homme de l’Union interparlementaire, Bako Arifari (Bénin) a déclaré : « Israël est un Etat démocratique qui protège les droits de l’homme, et en tant que tel, il se doit d’aider l’UIP et permettre les visites aux détenus. Il est interdit d’emprisonner des parlementaires sans procès équitable ».

Au moment où le terrorisme musulman fait à nouveau rage, l’UIP choisit de venir en aide à des terroristes parce qu’ils sont détenus en Israël !

Photo porte-parole Knesset