Le Malawi est le premier pays africain a avoir annoncé la prochaine ouverture de son ambassade à Jérusalem. L’annonce a été faite lors d’une rencontre en Israël entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue du Malawi, Eisenhower Nduwa Mkaka. Ce dernier remis un message du président Dr Lazarus Mc Carthy Chakwera indiquant que l’ambassade sera ouverte d’ici l’été 2021.

Gaby Ashkenazy a déclaré : « Je remercie le gouvernement du Malawi pour son importante décision d’être le pionnier africain dans l’ouverture d’une ambassade à Jérusalem. Cette décision est une preuve des liens qui unissent nos pays et de l’élargissement du cercle de la paix. La ville de Jérusalem, capitale éternelle d’Israël sera une passerelle de paix pour le monde entier et j’appelle d’autres pays à suivre l’exemple du Malawi ».

Le Malawi est un pays du sud-est de l’Afrique, d’une superficie de 118.000 km2. Il est enclavé entre trois pays, la Tanzanie au nord, le Mozambique au sud et la Zambie à l’ouest. Les Juifs, Israël et le Malawi, anciennement Nyasaland, ont des relations anciennes. Ce pays avait accueilli des réfugiés juifs durant la Shoah et il est aussi le seul pays du continent africain à entretenir des relations diplomatiques avec Israël depuis 1964 et n’avoir pas rompu ses relations après 1973 suite aux pressions des pays arabes. De son côté, Israël est souvent venu en aide à ce pays, notamment dans le domaine agricole.

