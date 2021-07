Le FBI a mis en échec une tentative d’enlèvement sur le territoire américain. Depuis le mois de juin 2020, quatre individus d’origine iranienne préparaient l’enlèvement de Masih Alinejad, journaliste et militante féministe iranienne exilée aux Etats-Unis. Très populaire, la jeune femme est très présente sur les médias et les réseaux sociaux et dénonce, dénonce sans cesse les violations des droits de l’homme par le régime des ayatollahs en Iran et appelle les femmes iraniennes à s’émanciper. Elle est la voix de nombreuses femmes en Iran qui ne peuvent s’exprimer librement. Les quatre individus appréhendés sont directement liés aux services iraniens du renseignement. Selon le FBI, l’opération devait se dérouler sur trois continents : les suspects prévoyaient d’enlever la journaliste, la faire sortir clandestinement des Etats-Unis par la mer vers le Venezuela, pays ami de l’Iran, puis en avion vers l’Iran où son sort aurait été scellé. Dans un premier temps, les services iraniens avaient demandé à des membres de la famille de Masih Alinejad de l’inviter sur une autre continent où ils l’auraient enlevé, selon une méthode déjà employée par les Iraniens.

Malgré les preuves réunies par le FBI, le régime iranien, qui n’est pas à un mensonge près, a formellement démenti toute tentative de ce genre et a qualifié d' »absurde et sans fondement » l’annonce de la mise en examen des quatre suspects. L’Iran a cependant tenté de procéder aux mêmes méthodes au Canada, en Grande-Bretagne et aux Emirats arabes envers des opposants « trop gênants » au régime de la République islamique.

Photo Wikipedia