Cette nuit à Acco, deux Juifs ont échappé de justesse à un véritable lynchage de la part d’un groupe d’Arabes

Après avoir cherché à interpeller les Juifs qui marchaient dans les rues de la vieille ville d’Acco, les Arabes ont commencé à les attaquer à coups de couteau et de batons.

Les deux Juifs s’en sont miraculeusement tiré et ont été transportés à l’hôpital.

La police a, pour le moment, arrêté deux suspects, deux jeunes Arabes de 19 et 21 ans. Une enquête doit déterminer s’ils ont agi pour des motifs nationalistes et d’autres arrestations pourraient avoir lieu.

Photo: ГП Wikipédia