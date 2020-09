Les compagnies Partner, Pelephon et Hot Mobile ont obtenu l’autorisation du ministère de la Communication pour mettre en activté la Génération 5 des télécommunications. Ces trois premières compagnies ont déjà fini d’installer 250 relais de transmission à travers le pays, répondant ainsi aux critères de l’appel d’offre du ministère. Cellcom et Exphone suivront dès qu’elles auront achevé les travaux d’installation nécessaires dans le pays.

Le ministre de la Communication Yoaz Hendel a insisté sur l’importance de cette nouvelle étape qui va nettement améliorer la vitesse des débits sur Internet (100 fois plus que la 4G) et augmenter le nombre de connexions sumultanées par surface couverte (un million de téléphones mobiles au km2, soit dix fois plus que la G4). Le ministre a fait remarquer qu’il s’agit d’un « point de lumière » au sein de la morosité ambiante due au Corona.

Liran Avissar, directrice-générale du ministère de la Communication a déclaré : « Nous nous trouvons à l’orée d’une nouvelle ère. Le déploiement de la Génération 5 en Israël permettra de créer des moteurs de croissance et favorisera l’industrie, le high-tech des villes « intelligentes » et de manière générale sera extrêmement bénéfique à l’économie israélienne(…) Aux compagnies maintenant de tout mettre en oeuvre pour mener Israël vers des nouveaux firmaments dans le domaine de la technologie ».

Photo Pixabay