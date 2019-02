Le spectacle élu COUP de CŒUR par France 2 et L’Express est en tournée en Israël!

Des musiciens de haut vol à l’humour (d’)étonnant

Le trio vocal complice emprunte des sentiers musicaux inattendus, mêlant à la tradition des Andrew Sisters des influences classiques, jazz, pop et variétés françaises. De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme dans tous ses états. Réunies dans le cadre d’une émission télévisée un peu particulière, elles provoquent des rencontres insolites au travers d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour Brel. Mais la soirée qui semblait être sous contrôle, est vite perturbée par un pianiste virtuose déjanté.

C’est avec leur dynamisme, leur enthousiasme et leur humour communicatifs qu’ils viennent enflammer les scènes israéliennes! Une vision décalée de la musique et de la chanson qui ne manquera pas de vous impressionner et de vous distraire!

27/02 à Tel Aviv à 20H30 au Beit Zionei America – Zoa House – Tel Aviv

28/02 à Netanya à 20H30 au Théâtre Ir Yamim – Netanya

5/03 à Haïfa à 20H30 au Theatre Hastudio – Haïfa

6/03 à Ashdod à 20H30 au Beit Yad Lebanim – Ashdod Réservations: 07 33 202 400 ou www.culturaccess.com