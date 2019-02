Orly Lévy-Abecassis – Photo Miriam Alster

Orly Lévy-Abecassis a annoncé lundi que son parti Gesher rejoint le parti ‘Hossen LeIsraël de Benny Gantz. La décision d’Orly-Lévy est la conséquence des derniers sondages qui la plaçaient hors de la Knesset alors que son parti était crédité de 5 à 6 sièges de manière constante depuis sa création. Lâpparition de ‘Hossen LeIsraël a brouillé les cartes au centre de l’échiquier politique. Une annonce officielle de la fusion des listes devrait être faite plus tard dans la journée.

Tsipi Livni jette l’éponge…

Par ailleurs, Tsipi Livni a officellement annoncé que son parti HaTenoua ne se présentera pas aux élections en raison de l’échec des pourparlers pour une alliance avec Benny Gantz. Dans une tentative désespérée, elle avait encore eu des contacts récemment avec Ehoud Barak et Dan Meridor afin de se lancer ensemble dans le cadre d’une nouvelle structure, mais en vain.

Dans une longue déclaration, et parfois au bord des larmes, elle a rappelé ce qu’elle avait dit il y a quelques semaines, pour expliquer sa décision: “D’abord le pays, ensuite le parti, et seulement après, moi”. Elle a expliqué qu’elle ne voulait qu’à cause d’elle, des voix de centre-gauche se perdent.

L’ancienne ministre et ex-cheffe de l’opposition s’est cependant dit convaincue que les idées qu’elle défend depuis des années finiront par l’emporter dans l’opinion publique.

Elle a remercié celles et ceux qui l’ont soutenues et cru en elle et leur a demandé pardon pour sa décision “qui est la meilleure au vu de la situation actuelle”. Tsipi Livni a appelé toutes les forces opposées au gouvernement Netanyahou à unir leur force pour provoquer l’alternance.

Depuis son entrée en politique, Tsipi Livni aura effectué un net virement de la droit à la gauche au point qu’après son annonce de retrait, les réactions les plus attristées sont venues de Meretz et Shalom Akhshav qui regrettent “une grande perte pour la vie politique israélienne”…

Photo Miriam Alster / Flash 90