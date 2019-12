La Procureure générale de la Cour pénale internationale de La Haye Fatou Bensouda a annoncé qu’il n’y aura finalement pas d’ouverture d’enquête pénale contre l’unité Shayetet 13 de Tsahal dans l’Affaire du Marmara. Il s’agit de la seconde décision dans ce sens prise par la procureure. Selon cette dernière « il est possible que des crimes de guerre aient été commis sur le bateau » (!!!) mais le cas n’est pas assez grave pour nécessiter l’ouverture d’une enquête diligentée par la CPI ».

Depuis cette affaire qui date de mai 2010, les familles des provocateurs pro-Hamas tués lors de l’arraisonnement du bâtiment turc tentent de faire poursuivre les soldats de la Shayetet 13 pour « crimes de guerre ». Rappelons que ce bateau était parti de Turquie avec la bénédiction du gouvernement Erdogan afin de forcer le blocus maritime établi par Israël sur l’entité terroriste de Gaza. A son bord notamment des membres de l’organisation IHH, à l’origine de l’expédition, organisation turque proche des Frères Musulmans ainsi que la députée de la Knesset Hanin Zoabi.

Malgré les nombreux avertissements d’Israël et les efforts diplomatiques pour faire stopper cette provocation, l’expédition s’était mise en route et les passagers ont poursuivi leur chemin pour tenter d’accoster sur les côtes de Gaza. Lors de l’arraisonnement par les soldats israéliens, ces derniers avaient été accueillis avec une extrême violence physique et s’étaient légitimement défendus. Neuf passagers avaient été tués.

Photo Illustration