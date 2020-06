Dans la droite ligne de l’extrême gauche, le président du parti Meretz Nitzan Horowitz a choisi l’étranger pour faire campagne contre le plan américano-israélien de souveraineté. Il dit en tirer une fierté et affirme qu’il va continuer de plus belle : « Depuis quelques semaines j’effectue un marathon de rencontres et d’entretiens avec de nombreux acteurs du Proche-Orient et d’ailleurs dans le monde afin d’empêcher la mise en oeuvre de la loi de souveraineté. Cette initiative vient en complément de ce que nous faisons en Israël. Et les brailleurs de droite qui viennent me faire des reproches en me disant ‘mais pourquoi à l’étranger?’ ne me font aucun effet. Je vais au contraire amplifier mon activité car la souveraineté est une catastrophe pour Israël, et comme nous aimons ce pays, nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour empêcher cette démarche et revenir sur la voix de la paix (sic)… ».

Allant jusqu’à l’extrême, comme il l’est lui-même, Nitzan Horowitz conclut : « Il s’agirait d’une terrible atteinte aux intérêts de l’Etat d’Israël, d’un poids économique et sécuritaire énorme et bien-entendu d’une perte de l’identité d’Israël comme Etat juif et démocratique et de sa transformation en Etat-apartheid, crainte partagée par de nombreuses communautés juives de par le monde ».

S’il y a une « catastrophe » pour l’Etat d’Israël ce sont bien tous ces gauchistes et compagnons de route de nos pires ennemis qui battent le pavé à travers le monde pour monter les Etats et les organisations contre leur propre pays. Un phénomène qui a hélas accompagné le peuple juif durant toute son histoire. Nul n’oublie ce fameux colloque de la gauche israélienne il y a un certain nombre d’années où il fut décidé de mobiliser la communauté internationale contre les gouvernements israéliens de droite, à cause de l’impossibilité pour cette gauche de l’emporter dans les urnes en Israël.

Et combien est-il pathétique de voir Nitzan Horowitz plaider à l’étranger la cause d’un « Etat juif et démocratique » alors qu’en Israël il est l’un des plus farouches adversaire du caractère juif de l’Etat.

