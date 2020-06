Le Prof. Zeev Sternhell, chercheur en Sciences politiques est décédé à l’âge de 85 ans. Il s’était bâti une réputation mondiale dans l’histoire du fascisme et avait obtenu le Prix Israël pour les Sciences politiques en 2008. Il fut aussi l’une des figures de proue des intellectuels d’extrême gauche en Israël. Signataire d’innombrables appels et pétitions contre la présence juive en Judée-Samarie il avertissait depuis des décennies de « la fin de la démocratie israélienne », qui est certes en marche, mais pas du tout dans le sens où lui et ses pairs l’entendaient.

Mais ce sont surtout ces déclarations outrancières contre les Juifs de Judée-Samarie qui resteront gravées dans les mémoires. Ainsi, dans un article retentissant paru en 1988 dans le quotidien « Davar » (du parti Mapam), il écrivait : « Qui serait prêt à monter avec des chars sur Ofra afin de stopper ce tourbillon fasciste qui menace de faire sombrer la démocratie israélienne ? »

Une autre fois, il justifiait les attaques terroristes contre les habitants de Judée-Samarie et lançait un appel aux terroristes afin qu’ils épargnent les Israéliens qui vivent en deçà de la « ligne verte ».

Bien entendu, ce professeur était très prisé dans les médias étrangers, notamment Le Monde, où il publiait occasionnellement des tribunes immondes, à l’image de celle parue le 12 mars 2018 sous le titre insupportable : « En Israël pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts » !!!

Il aura été l’une des grandes figures de la faillite morale et idéologique de « l’intelligentsia » d’extrême gauche israélienne, utilisant sa plume et sa notoriété pour nazifier l’Etat juif.

Photo Michal Fattal / Flash 90