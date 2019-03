Pas moins de quatre sondages ont été publiés vendredi. Il était intéressant de voir l’évolution de l’écart entre Bleu-Blanc et le Likoud ainsi que celui entre le bloc de droite et le bloc de gauche. En résumé, le parti de Benny Gantz maintient son avance sur le Likoud (sauf dans le sondage Makor Rishon) mais l’écart entre la droite et la gauche s’agrandit au profit d’une coalition formée par Binyamin Netanyahou.

I 24NEWS / ISRAEL HAYOM:

Bleu-Blanc: 32

Likoud: 28

Parti Travailliste: 8

Nouvelle Droite: 6

Meretz: 6

Ta’al-Hadash: 6

Union de la Droite: 6

Yahadout Hatorah: 6

Zehout: 6

Shass: 6

Koulanou: 5

Israël Beiteinou: 5

Droite: 68 – Gauche 46 (52 avec les partis arabes)

YEDIOT AHARONOT:

Bleu-Blanc: 31

Likoud: 27

Parti travailliste: 9

Yahadout Hatorah: 7

Ta’al-Hadash: 7

Nouvelle Droite: 6

Union de la Droite: 5

Zehout: 5

Shass: 5

Meretz: 5

Israël Beiteinou: 4

Ra’am-Balad: 4

Droite: 64 – Gauche 45 (56 avec les partis arabes)

MAKOR RISHON:

Likoud: 30

Bleu-Blanc: 29

Parti travailliste: 9

Ta’al-Hadash: 8

Nouvelle Droite: 7

Union de la Droite: 7

Yahadout Hatorah: 6

Shass: 6

Meretz: 6

Zehout: 4

Koulanou: 4

Ra’am-Balad: 4

Droite: 64 – Gauche: 44 (56 avec les partis arabes)

MAARIV :

Bleu-Blanc: 30

Likoud: 29

Parti travailliste: 8

Nouvelle Droite: 7

Ta’al-Hadash: 7

Union de la Droite: 6

Yahadout Hatorah: 6

Shass: 6

Meretz: 5

Zehout: 4

Israël Beiteinou: 4

Ra’am-Balad: 4

Droite: 66 – Gauche: 43 (54 avec les partis arabes)

MOYENNE DES CINQ SONDAGES DE CES DERNIERS JOURS:

Bleu-Blanc: 30

Likoud: 29

Parti travailliste: 9

Ta’al-Hadash: 7

Yahadout Hatorah: 7

Nouvelle Droite: 6

Union de la Droite: 6

Zehout: 5

Shass: 5

Meretz: 5

Koulanou: 4

Ra’am-Balad: 4

Israël Beietinou: 3-4

Droite: 65 – Gauche 44 (55 avec les partis arabes)

Photo Isaac Harari / Flash 90