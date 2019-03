Les organisations terroristes de Gaza ont dit à la délégation égyptienne qu’elles refusent l’une des demandes principales de la part d’Israël : la cessation des « marches du retour » le long de la clôture de sécurité. Selon la chaîne Al-Mayadeen, elles auraient accepté les autres conditions, à savoir l’interruption des provocations nocturnes et des lancers de ballons piégés, pour autant que l’on puisse faire confiance à leurs engagements.

En revanche, ces organisations ont transmis à Israël par l’intermédiaire des Egyptiens toute une série de revendications.

Sur le plan militaire, en prévision des provocations qui doivent débuter après les prières musulmanes du vendredi, le chef d’Etat-major Aviv Kochavi s’est rendu dans la Division Gaza et a rencontré officiers et soldats pour recevoir un résumé de la situation. Sur instruction du Premier ministre, Tsahal a considérablement renforcé les effectifs dans la région, avec notamment une division de blindés, deux divisions d’infanterie (dont une de parachutistes) et des compagnies d’artillerie.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90

