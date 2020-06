Un sondage d’intentions de vote a été réalisé par le Dr. Kamil Fuchs et donne une indication intéressante : Yamina et Yesh Atid sont en progression :

Likoud : 38

Yesh Atid : 16

Liste arabe unifée : 16

Yamina : 11

Bleu-Blanc : 9

Israël Beiteinou : 8

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 7

Le Parti travailliste, Gesher, Derekh Erets et Otsma Yehoudit ne passeraient pas la barre.

Le parti Yesh Atid profite du mécontentement d’une partie de l’électorat de Bleu-Blanc, et Yamina de son côté, qui bénéficie de la progression la plus importante, profite sans doute du glissement d’une partie de l’électorat sioniste-religieux du Likoud vers ce parti à cause de l’incertitude quant à la loi de souveraineté. Par ailleurs, le Premier ministre souffre d’un déficit d’opinions favorables quant à sa gestion du Corona sur le plan de l’économie et Naftali Benett occupe le terrain de manière très intensive sur ces questions.

En cas d’élections, Binyamin Netanyahou pourrait former un gouvernement de droite reposant sur au moins 64 sièges. Ce sondage, qui se rajoute aux autres met Benny Gantz dans une situation délicate car il sait que s’il veut devenir Premier ministre en novembre 2021 il est obligé de rester au gouvernement.

Photo Illustration