L’un des baromètres les plus importants pour une démocratie est celui de la confiance qu’accordent les citoyens dans leurs institutions et notamment dans le système judiciaire. En Israël, ce système – et à sa tête la Cour suprême – est depuis des années l’objet de critiques de la part de la droite israélienne pour son népotisme, son activisme, sa politisation et son ingérence dans les décisions de la Knesset ou du gouvernement. A l’opposé, à gauche, on monte aux barricades pour « défendre la démocratie et l’Etat de droit », du moins tant que les décisions judiaiciaires sont conformes à ses attentes idéologiques.

Mais qu’en pense la population?

Un sondage réalisé pour le magazine Globes montre que la confiance de la population envers ses institutions judiciaires est sérieusement érodée:

Entière confiance; 7,5%

Confiance: 27,5%

Moyennement confiance: 32%

Pas confiance: 15%

Pas du tout confiance: 16%.

Seul un tiers de la population fait donc confiance à ses institutions judiciaires. Une profonde réforme est donc nécessaire dans ce pilier de la démocratie afin de rétablir cette confiance nécessaire.

Photo Hadas Parush / Flash 90