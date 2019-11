S’il y a un slogan exprimé avec constance par les opposants au Premier ministre et à la droite en général, c’est l’accusation « d’inciter à haine, de stigmatiser et de diviser la population ». D’Ehoud Barak à Benny Gantz en passant pas Yaïr Lapid et Ayman Oudeh, à les entendre, la haine et l’exclusion sont de droite et l’amour et la tolérance sont de à gauche!

Le député Yaïr Golan (Camp Démocratique) a prouvé que les choses ne sont pas ce que l’on croit. L’ancien chef d’Etat-major adjoint a une nouvelle fois créé le scandale par des propos sidérants lors d’une émission de télévision: « La droite israélienne a oublié ce qu’est être juif et ce qu’est être sioniste. Et je dis aux gens de droite: opprimer un autre peuple ce n’est pas juif ».

Et pour repousser les réactions à ses provocations successives, l’ancien officier s’est défendu: « Je suis au gauchiste?? Je suis un traître?? Tous ceux qui me critiquent n’ont absolument rien fait pour la sécurité du pays contrairement à moi! »

Yaïr Golan a ensuite une nouvelle fois justifié et confirmé les parallèles indécents qu’il avait établis entre Israël d’aujourd’hui et l’Allemagne nazie des années 1930.

Photo Flash 90