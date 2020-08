Un nouveau sondage, réalisé par Direct Polls est de nature à inquiéter près de la moitié des députés Bleu-Blanc. Le parti de Benny Gantz perd beaucoup de plumes ce qui explique la présence de plus en plus visible de Gaby Achkenazy au-devant de la scène dont on dit qu’il pourrait briguer à Benny Gantz la direction du parti. Les sondages qui se suivent et se ressemblent sur cette hémorragie pourraient provoquer des secousses au sein de la formation, notamment de la part de ceux qui craignent pour leur siège.

Likoud : 31

Yesh Atid-Telem : 19

Yamina : 16

Liste arabe unifiée : 14

Shass : 10

Israël Beiteinou : 9

Bleu-Blanc : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 6

Droite : 64 – Gauche et Arabes : 47 – Lieberman : 9

Photo Tomer Neuberg / Flash 90