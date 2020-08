Les échelons politique et militaire continent leurs concertations après la nuit de jeudi à vendredi qui a été violente. Tsahal a effectué plusieurs opérations de représailles après les tirs de roquettes dont l’une s’est abattue dans la cour d’une maison à Sederot, sans faire de victimes fort heureusement.

Mais comme d’habitude, le Hamas et le Jihad Islamique entendent donner le « la ». Ils accusent Israël d’être responsables de cette nouvelle escalade, promettent de « réagir à l’agression sioniste » et affirment que la situation ne se calmera pas tant qu’Israël n’accédera pas à toutes les exigences de l’organisation. Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum a déclaré vendredi : « Nous saluons la résistance courageuse qui a pris la responsabilité de défendre le peuple palestinien et ses intérêts et a répondu à l’escalade provoquée par l’occupant qui va en payer le prix ».

Autre déclaration, celle de Muhamad A-Zahar, qui note avec un ton de victoire « qu’Israël n’est pas intéressé à une opération d’envergure car il craint des pertes humaines ». Ce qui n’est pas faux et permet à l’organisation terroriste de provoquer l’Etat juif depuis qu’il est au pouvoir à Gaza.

Un autre porte-parole, Hazzam Qassem affirme que « les tentatives d’Israël de vouloir fixer des nouvelles règles du jeu face au Hamas seront vouées à l’échec ».

Photo Mostafa Ashqar / Flash 90